Ленобласть повышает в 2024 году минимальный размер оплаты труда до 20 125 рублей

Это на 18,5 % выше размера минимальной заработной платы, установленной на 2023 год

В Ленинградской области в 2024 году повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщила пресс-служба администрации 47 региона.

С 1 января 2024 года размер минимальной заработной платы в Ленинградской области составит 20 125 рублей, что на 18,5 % выше размера минимальной заработной платы, установленной на 2023 год.

В здании областного правительства 23 ноября было подписано Региональное соглашение о размере МРОТ в Ленобласти на 2024 год. Соглашение заключено между представителями трех сторон социального партнерства – правительством Ленинградской области, Ленинградской федерацией профсоюзов и Союзом промышленников и предпринимателей Ленинградской области.

Подписи под документом поставили губернатор от Ленинградской области Александр Дрозденко, исполняющая обязанности председателя Ленинградской федерации профсоюзов Мария Артюхина, руководитель регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области" Александр Габитов.

В России минимальный размер оплаты труда превысит размер прожиточного минимума трудоспособного населения на 14,2% в следующем году. Соответствующее заявление сделала заместитель главы министерства по труду и социальной защите Елена Мухтиярова, выступая на пленарном заседании в Государственной Думе.

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Фото: администрация Ленобласти