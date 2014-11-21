На новогодние праздники Петербург планирует встретить на 10% больше туристов

Северная столица может побить рекорд новогодних каникул в 2023 году по туристическому потоку

В Санкт-Петербурге ожидают прирост туристического потока в ноговодние каникулы как минимум на 10%, если сравнивать аналогичный период прошлого зимнего сезона, сообщает ТАСС. Так, по официальным данным, с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года в Северной столице побывало более 1 млн туристов.

"Ждем не менее чем на 10% больше", — поделился своими ожиданиями глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев на международном туристическом форуме "Travel Hub. Путешествуй!" в Петербурге.

Отметим, что по предварительным оценкам аналитиков, турпоток в Петербург по итогам 2023 года составит 9,4 млн поездок. Это на 16% выше, чем в 2022 году. Тогда город посетило более 8 млн путешественников.

Ранее сообщалось, что стартовая цена новогодних туров в Санкт-Петербург составляет 15 тыс. рублей.



Фото: Piter.tv