Стартовая цена новогодних туров в Петербург составляет 15 тыс. рублей

Специалисты подчеркивают, что Северная столица входит в топ-3 самых бронируемых направлений на внутреннем рынке в период Нового года.

Цена новогодних туров в Петербург начинается с 15 тыс. рублей. В эту стоимость входит трехдневное проживание в трехзвездочном отеле на двоих, передают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Специалисты подчеркивают, что Северная столица входит в топ-3 самых бронируемых направлений на внутреннем рынке в период Нового года. Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин полагает, что город на Неве в этом году побьет рекорд по объемам продаж на организованном рынке – и на предстоящие праздники, и по итогам всего 2023-го.

По состоянию на начало декабря продажи туров в Петербург на 22% превышают уровень 2022 года. При условии наличия свободных мест в отелях спрос может вырасти на 40% относительно прошлого года. Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР по внутреннему туризму

О стабильной динамике праздничных бронирований сообщают сразу несколько туроператоров. В частности, по данным компании Anex, спрос на новогодние туры в Петербург по сравнению с прошлым годом вырос на 31%. Кирилл Соколов, исполнительный директор компании "Невские сезоны", отмечает, что рост продаж туров на зимние праздники составил 60%.

Эксперты "Русского Экспресса" рассказали, что в топе спроса в новогодний период туры на 3-4 ночи. Бронируют как на классические экскурсионные, так и исключительно отели. Семьи с детьми приобретают новый тур с посещением мастер-классов на "Фабрике новогодней игрушки" и в музее "Фаберже".

В пакетные туры включены билеты на самый новогодний балет "Щелкунчик", места в партере для наших гостей уже выкуплены. Как оказалось, такие туры с посещением балета очень востребованы. Пресс-служба компании "Тари Тур"

Места в ведущих гостиницах в центре города закончились еще в начале ноября, отметил Кирилл Соколов. Самые запрашиваемые отели на Новый год – четырехзвездочные гостиницы.

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург в 2023 году посетят 9 млн туристов.

Фото: Piter.TV