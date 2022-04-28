Петербург в 2023 году посетят 9 млн туристов

По словам аналитиков, на рост турпотока повлияли "восстановление деловой активности внутри страны, адаптация индустрии туризма к изменившимся условиям и проведение информационной кампании "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!".

Согласно предварительной оценке "Турбарометра Санкт-Петербурга", в 2023 году количество туристов, посетивших Петербург, достигнет 9,4 млн человек, что больше на 1,3 млн, чем в 2022-м. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Сегодня у нас разрабатываются новые туристические маршруты, открываются комфортабельные гостиницы, активно развиваем деловой туризм. Компаниям туристической отрасли предоставляем налоговые льготы, субсидии, льготные кредиты. У нас создан Единый календарь событий, чтобы было проще ориентироваться во множестве проводимых в городе концертов, фестивалей, праздниках. Александр Беглов, губернатор Петербурга

По словам аналитиков, на рост турпотока повлияли "восстановление деловой активности внутри страны, адаптация индустрии туризма к изменившимся условиям и проведение информационной кампании "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!".

Кроме того, важную роль сыграло введение электронной визы для граждан 55 государств, что сказалось на увеличении иностранного турпотока. В этом году он вырос на 68% – с 342 до 574 тыс. человек. 54% из них – жители Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана и Армении. Значительную часть составили уроженцы Китая, Ирана, Турции, Индии, ОАЭ. Среди российских туристов лидируют по-прежнему жители Москвы и Московской области.

Индекс удовлетворенности поездкой в Петербург увеличился с 86 до 86,3%.

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Фото: Piter.TV