Вьетнам стал лидером по росту турпотока из России

Вьетнам стал лидером по росту туристического потока из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные статистики Пограничной службы ФСБ.

Отмечается, что россияне стали летать во Вьетнам на 834% чаще, чем в 2024 году. По мнению экспертов, причинами роста стали невысокие цены на перелет и проживание. Также на интерес со стороны российских туристов повлиял запуск прямых рейсов между странами.

Высокие показатели роста турпотока также продемонстрировали Тунис и Индонезия. Рост путешествий в Тунис увеличился на 412%. Турпоток россиян в Индонезию вырос на 229%. При этом лидером среди популярных у россиян направлений пока остается Турция. Турпоток в страну по итогам 2025-го увеличился на 2,9% год к году.

Ранее в Госдуме заявили, что российские туристы устали от Турции.

Фото: pxhere.com