  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:40
110
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин: турпоток в России вырос на 5,5%

0 0

По его словам, власти наблюдают устойчивую положительную динамику по туристическому потоку.

Туристический поток в России вырос на 5,5% за восемь месяцев 2025 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию туризма в стране.

По его словам, власти наблюдают устойчивую положительную динамику по туристическому потоку. Мишустин напомнил, что в прошлом году было совершено свыше 90 млн поездок. Глава правительства отметил необходимость выполнить цель, поставленную перед властями. Речь идет об увеличении в ближайшие пять лет доли туристической отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%.

Ранее мы сообщали, что правительство направит более 267 млн рублей на обновление парка автомобилей скорой помощи в Коми.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, туристический поток
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии