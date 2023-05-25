Мишустин: турпоток в России вырос на 5,5%

По его словам, власти наблюдают устойчивую положительную динамику по туристическому потоку.

Туристический поток в России вырос на 5,5% за восемь месяцев 2025 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию туризма в стране.

По его словам, власти наблюдают устойчивую положительную динамику по туристическому потоку. Мишустин напомнил, что в прошлом году было совершено свыше 90 млн поездок. Глава правительства отметил необходимость выполнить цель, поставленную перед властями. Речь идет об увеличении в ближайшие пять лет доли туристической отрасли в валовом внутреннем продукте до 5%.

Видео: Правительство России