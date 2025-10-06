Правительство направит более 267 млн рублей на обновление парка автомобилей скорой помощи в Коми

Выделенные средства позволят приобрести для региона более 60 машин, оснащенных высокотехнологичным оборудованием.

Правительство России направит более 267 млн рублей на обновление парка автомобилей скорой помощи в Коми. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, выделенные средства позволят приобрести для региона более 60 машин, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Они будут направлены для поддержки организаций первичного звена здравоохранения, испытывающих повышенную нагрузку. Также автомобили предназначены для обеспечения работы реанимационных бригад.

Эта мера будет способствовать более оперативному реагированию на обращения местных жителей за неотложной помощью. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее мы сообщали, что кабмин выделит на медуслуги жителям приграничья еще 700 млн рублей.

Видео: Правительство России