В местах массового скопления людей в Петербурге усилят контроль безопасности

Помимо этого, идет разработка дополнительного комплекса антитеррористических мер, усиливается профилактическая работа, направленная на повышение личной бдительности жителей Петербурга.

В пятницу, 5 апреля, состоялось внеочередное совместное заседание Антитеррористической комиссии Петербурга и городского Оперативного штаба. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По итогам заседания было принято решение ввести постоянный контроль за работой спортивных сооружений, транспорта, торгово-развлекательных центров, школ, больниц, вузов, театров. Кроме того, усилен контроль безопасности на объектах здравоохранения, образования, жизнеобеспечения, энергетики, социальной инфраструктуры, спорта, культуры и религиозной жизни.

Помимо этого, идет разработка дополнительного комплекса антитеррористических мер, усиливается профилактическая работа, направленная на повышение личной бдительности жителей Петербурга.

Ситуация предъявляет повышенные требования к нашей общей работе по противодействию терроризму. Обеспечение безопасности объектов и мест массового пребывания должно быть приоритетом в работе руководителей всех уровней. Формальный подход недопустим. Губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что после обращения пассажирки в Пулково усилены меры безопасности.

Фото: Piter.TV