Контроль безопасности усилен в Петербурге

Кроме того, на заседании, прошедшем сегодня, акцентировали внимание на усилении защиты российской медиасреды.

В Петербурге 22 апреля губернатор, Антитеррористическая комиссия и Оперативный штаб провели совместное заседание, в ходе которого было решено усилить контроль безопасности при проведении значимых общественных мероприятий, социальных объектов, транспортной и инженерной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Кроме того, на заседании, прошедшем сегодня, акцентировали внимание на усилении защиты российской медиасреды. Губернатор Петербурга особенно отметил, что необходимо "активизировать работу по продвижению в социальных сетях убедительного и доступного контента, направленного на формирование у жителей, прежде всего молодежи, антитеррористического мировоззрения в условиях проведения СВО".

По итогам заседания выработали дополнительные меры для повышения эффективности противодействия террористическим угрозам.

Ранее на Piter.TV: публиковать информацию о последствиях атак БПЛА в Петербурге намерены запретить.

Фото: Piter.TV