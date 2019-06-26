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Петербургские народные дружины задержали более тысячи правонарушителей
Сегодня, 18:45
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Петербургские народные дружины задержали более тысячи правонарушителей

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Камеры системы "Безопасный город" раскрыли более двух тысяч преступлений.

Народные дружины помогли задержать более тысячи нарушителей в Петербурге, что стало известно в ходе рабочего совещания Александра Беглова с членами правительства города.

Чтобы Петербург продолжал развиваться как комфортный, социальный, умный и открытый город, сегодня, как никогда ранее, важно быть сплоченными и обеспечить общественную безопасность, спокойствие петербуржцев и гостей города.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

На встрече поделились статистиками: 89% петербуржцев чувствуют себя в безопасности, а число угонов автомобилей уменьшилось на 55%. Камеры системы "Безопасный город" раскрыли более двух тысяч преступлений. 

Ранее мы рассказывали о том, что 130 км дорог починят в Петербурге за 2023 год. 

Фото: Pxhere

Теги: безопасность в петербурге, народная дружина, правонарушения
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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