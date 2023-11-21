В период навигации в Петербурге зафиксировали более 500 нарушений на водном транспорте

В акваториях города провели 89 рейдов.

За 214 дней навигации в Петербурге зафиксировано свыше 500 административных нарушений в сфере водного транспорта.

По информации городского комитета по транспорту, в акваториях провели 89 рейдов, зафиксировали 549 правонарушений, а также провели 565 профилактических бесед с судоводителями, судовладельцами и капитанами судов.

Кроме того, по итогам совместных рейдов с Линейным отделом МВД России, ГИМС МЧС России и СК РФ, изъяты одно маломерное судно, два гидроцикла и два понтона.

Ежегодно увеличивается интенсивность и плотность транспортных потоков в акваториях водных объектов города, связанная с приростом количества маломерных судов и судов, осуществляющих перевозку пассажиров, расширяется сеть маршрутов водного транспорта. В связи с этим, в период навигации 2025 года будет продолжен контроль за соблюдением законодательства, действующего в сферах безопасности судоходства и пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. Дмитрий Ваньчков, заместитель председателя комитета по транспорту Петербурга

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Фото: Piter.TV