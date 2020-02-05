Петербуржец выпал из лодки в акватории Морского канала

С помощью спасательного круга и веревки мужчину подтащили к катеру, подняли на борт, где он согрелся.

Транспортные полицейские помогли мужчине, который оказался в холодной воде в акватории Морского канала. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Пострадавшего обнаружили в ходе несения службы по охране общественного порядка. Выяснилось, что он выпал из лодки на высокой волне и не мог самостоятельно выбраться. С помощью спасательного круга и веревки петербуржца подтащили к катеру, подняли на борт, где он согрелся, а от медицинской помощи отказался.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что в соответствии с распоряжением Комитета по транспорту №524-р от 12.11.2024 "О закрытии водных путей Санкт-Петербурга для движения судов и водных объектов для плавания на маломерных судах в Санкт-Петербурге" с 00:00 часов 15 ноября 2024 года навигация по рекам и каналам города закрыта. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

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Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО