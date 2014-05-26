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Движение по проезду к Морскому каналу ограничат с 26 августа
Сегодня, 14:40
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Движение по проезду к Морскому каналу ограничат с 26 августа

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Ограничения снимут 21 октября.

В Кировском районе ограничат проезд к Морскому каналу. Речь идет об участке у пересечения с Путиловской набережной на Канонерском острове. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения будут действовать с 26 августа до 21 октября. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по боковому проезду Пискаревского проспекта.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, морской канал, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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