Закрывается движение транспорта по боковому проезду Пискаревского проспекта

В Калининском районе пройдут работы по реконструкции инженерных сетей. Там закроется движение транспорта по боковому проезду Пискаревского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Проезд будет закрыт с 27 по 30 августа. Речь идет об участке от проспекта Мечникова до Бестужевской улицы у дома 32 литера А по Пискаревскому проспекту.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по заезду с Выборгской набережной на Кантемировский мост.
Фото: Pxhere
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