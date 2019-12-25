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Закрывается движение транспорта по боковому проезду Пискаревского проспекта
Сегодня, 13:03
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Закрывается движение транспорта по боковому проезду Пискаревского проспекта

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Проезд будет закрыт с 27 по 30 августа.

В Калининском районе пройдут работы по реконструкции инженерных сетей. Там закроется движение транспорта по боковому проезду Пискаревского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд будет закрыт с 27 по 30 августа. Речь идет об участке от проспекта Мечникова до Бестужевской улицы у дома 32 литера А по Пискаревскому проспекту.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение транспорта по заезду с Выборгской набережной на Кантемировский мост.

Фото: Pxhere

Теги: гати, пискаревский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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