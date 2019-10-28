"Яндекс.Навигатор" предложил петербуржцам сократить дорогу по воде

Водители с юмором восприняли ситуацию.

Сервис "Яндекс.Навигатор" предложил петербургским водителям сократить дорогу по воде. Об этом сообщили местные автомобилисты в приложении. Они объяснили, что им создают маршрут от Морского вокзала на Васильевском острове до тоннеля через Морской канал по Двинской улице. При этом дорога идет через Корабельный и Галерный фарватеры, по водному пространству.

Еще одним странным явлением стало то, что альтернативный "водный" маршрут предусматривал пробки и даже проведение дорожных работ. В частности, мероприятия якобы проводятся в Невской губе около "Севкабель порта". А на воде у Морского канала и Канонерского острова на воде значится информация о ДТП. Ситуация вызвала массу шуток среди петербуржцев.

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Фото: Мегаполис

