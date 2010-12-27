Huawei создаст замену YouTube и другим сервисам Google

Китайской компании помогут индийские разработчики.

Huawei планирует создать равноценную замену YouTube, Gmail и другим сервисам Google. В этом китайской компании помогут индийские разработчики. Об этом пишет Economic Times.

В настоящий момент Honor (бренд компании Huawei) ведет переговоры с разработчиками 150 популярных приложений в Индии и пытается их привлечь на свою платформу, чтобы разработать "убийц" сервисов от Google. Корпорация хочет получить программы для смартфонов, которые можно будет включить в экосистему Huawei. Ожидается, что большинство ключевых приложений таких как, навигатор, мессенджеры и платежная система, будут готовы уже к концу декабря.

При этом Huawei хочет сотрудничать не только с индийскими, но и с европейскими специалистами. В каждом регионе пользователям будут предлагать 100-150 популярных приложений.

По данным Economic Times, в экосистему Huawei входит более миллиона разработчиков по всему миру. Например, в Индии за интеграцию приложения в экосистему платят до 17 тысяч долларов. Глобальный фонд Huawei насчитывает около миллиарда долларов.

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