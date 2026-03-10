Лукашенко призвал к здоровой конкуренции в Белоруссии

По словам белорусского лидера, в коллективе экспертов Нацбанка много специалистов, которых следует задействовать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал к здоровой конкуренции в стране. Об этом он заявил на совещании по вопросам текущей деятельности Нацбанка в контексте задач экономического развития Белоруссии.

По словам белорусского лидера, в коллективе экспертов Нацбанка много специалистов, которые разбираются не только непосредственно в банковской сфере, но и во многих других областях. Лукашенко отметил необходимость задействовать их потенциал, чтобы страна не потеряла таких специалистов. Он также предупредил о недопустимости любых трений между структурами. Решать будем все вместе.

Если что, то я за здоровую конкуренцию - кто лучше и качественнее может предложить тему и решить тот или иной вопрос, кроме основных своих обязанностей. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что России и Белоруссии жизненно необходимо развивать союзные отношения.

