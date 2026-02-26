Лукашенко: России и Белоруссии жизненно необходимо развивать союзные отношения

По его словам, этого требует текущая международная ситуация.

России и Белоруссии жизненно необходимо развивать союзные отношения. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

По его словам, этого требует текущая международная ситуация. Лукашенко отметил напряженную обстановку в мире, прежде всего на западных рубежах. Белорусский лидер добавил, что "если лидеров многополярного мира еще хоть как-то опасаются", то на их союзников оказывается давление. В качестве примера он привел ситуации в Венесуэле и Кубе.

Нам жизненно необходимо развивать отношения союзничества и стратегического партнерства между странами. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Видео: Telegram / Пул Первого