В Белоруссии продают деревню за 10 тысяч долларов
Сегодня, 10:50
Деревня под названием Веселуха продается недалеко от границы с Литвой.

В Белоруссии продают деревню за 10 тысяч долларов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные порталов по продаже недвижимости.

Отмечается, что деревня под названием Веселуха продается на северо-западе Белоруссии, недалеко от границы с Литвой. Она состоит из трех дворов и частной собственности. Цена составляет 30 тысяч белорусских рублей, или чуть более 10,5 тысяч долларов.

На территории продаваемого участка обустроен колодец и подведено электричество. При этом отсутствует канализация. Ранее дома и участок в Веселухе были приобретены у частных лиц для создания агроусадьбы. Но проект не удалось реализовать, и новый собственник решил продать недвижимость.

Ранее Лукашенко назвал позорищем импорт свинины в Белоруссию.

Фото: Pixabay.com

