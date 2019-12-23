Смартфоны Samsung и Apple оказались опасными для здоровья

В этих аппаратах превышена допустимая норма радиочастотного излучения.

Федеральная комиссия по связи США проверила смартфоны Samsung и Apple и выяснила, что некоторые модели являются опасными для здоровья человека. Об этом сообщается на портале Astera.

Специалисты проверили смартфоны iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone XR, Samsung Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy S10. Оказалось, что в этих аппаратах превышена допустимая норма радиочастотного излучения. Под особое внимание попал iPhone 8, у которого показатель излучения в 5 раз превысил норму.

После обнародования результатов исследования юридическая фирма FeganScott подготовила иск к Samsung и Apple. Оказалось, что в компаниях знают о превышении норм, однако заявляют, что их устройства абсолютно безопасны.

Ранее мы писали, что в сети появились первые фото iPhone SE 2.

Видео: YouTube / Samsung, Apple