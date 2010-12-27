В сети появились первые фото iPhone SE 2

Новинка официально появится в 2020 году.

В сети появились инсайдерские фотографии нового смартфона от компании Apple. Это устройство может стать преемником iPhone SE. Об этом сообщает портал ixbt.com.

Уточняется, что новинка официально появится в 2020 году. iPhone SE 2 будет с металлической рамкой, как и iPhone 4 и 5 поколений. У новой модели будут две камеры в квадратном блоке и вырез вверху экрана. Диагональ ЖК-экрана составит 4,7 дюйма. Новинка будет оснащена однокристальной системой Apple A13, 3 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 64/128 Гб флэш-памяти NAND.

iPhone SE 2 предназначен для сетей 4G с 3D Touch. Стоимость устройства составит 399 долларов.

Ранее мы писали, что Apple хочет выпустить iPhone без разъемов.

Фото: ixbt.com