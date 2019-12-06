Apple хочет выпустить iPhone без разъемов

Компания хочет избавиться от Lightning-разъема для зарядки.

Компания Apple хочет выпустить iPhone, полностью лишенный разъемов. Об этом сообщает портал Apple Insider, ссылаясь на слова аналитика Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo).

В 2016 году компания выпустила iPhone 7 без 3,5-мм аудиоразъема. По началу новинка вызвала негодование среди "яблочников", однако спустя три года подобная практика стала нормой — сейчас намного проще найти смартфон без аудиоразъема, чем с ним.

Теперь Apple полностью хочет избавиться от разъемов и лишить свои смартфоны Lightning-разъема для зарядки. Ранее ожидалось, что его заменит универсальный порт USB-C. Однако сейчас стало известно, что в будущих iPhone станет возможна только беспроводная зарядка.

На данный момент iPhone 11 Pro является самым защищенным из смартфонов. Он может выдержать 30-минутное погружение в пресную воду на глубину четырех метров. Ожидается, что будущие смартфоны Apple без разъемов станут еще более глубоководными.

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Видео: YouTube / XEETECHCARE, Canoopsy