Роскачество обновило рейтинг наушников

Лидерами стали прошлогодние модели.

В Роскачестве составили новый рейтинг наушников. Лидируют в списке прошлогодние модели Sennheiser HD 630VB и Sony WH-1000XM2. Об этом сообщается на сайте организации.

Третью строчку в рейтинге занимают беспроводные наушники AirPods Pro от Apple. В отличие от старых моделей они обладают улучшенным качеством передачи звука и имеют защиту от влаги и пота. Однако если сравнивать с оригинальными AirPods, Pro-версия уступает в долговечности и прочности.

На четвертом месте оказались Sony WH-1000XM3. Всего в список вошли 208 пар 34 брендов.

В ноябре Роскачество также представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов. Лидирующее место занял iPhone 11 Pro Max. В топ-3 также попали iPhone 11 Pro и iPhone 11.

Ранее Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси.