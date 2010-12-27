Шесть из них рекомендованы.

Роскачество проверило мобильные приложения для заказа такси. Из 40 сервисов организация рекомендовала для использования лишь 22 приложения. Именно они смогли преодолеть итоговую отметку в четыре балла, остальные максимум достигли уровня трех.

Приложения проверялись на функциональность, удобство, безопасность данных и онлайн оплаты. Лучшими названы шесть участников: "Яндекс.Такси", Uber Russia и Gett на iOS, а также "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Uber Russia на Android.

Минимальным баллом отметились те приложения, в которых нет сведений о ФИО водителя и его рейтинга. Исследователи оценивали удобство сервиса по десяти пунктам, среди которых качество навигации, адаптация для людей с ограниченными возможностями. Только одно приложение обладало функцией увеличенного шрифта. Небезопасными признаны шесть приложений. В пяти нет пользовательского соглашения на обработку данных, а удалить аккаунт можно только в двух из них.

Ранее Piter.tv писал о том, что перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии.

Фото: Pixabay.com

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