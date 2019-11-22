Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Чаще всего они связаны с выполнением механической работы.

Названы наиболее подверженные риску исчезновения профессии. Под угрозой находятся водители такси, продавец и грузчик. Данные вакансии могут исчезнуть из-за развития современных технологий. Об этом сообщили аналитики из Института развития интернета.

Эксперты пояснили, что в данных профессиях редко требуют использовать воображение или творческий подход к задачам

Под угрозой скорее находятся профессии, где творческий и эмоциональный интеллект человека не задействованы прокомментировали в ИРИ

В будущем лишатся рабочих мест те специальности, в которых предусмотрены только механические действия. Тем профессиям, в которых нужно принимать сложные решения, исчезновение не грозит.

Ранее Piter.tv писал о том, что эксперты оценили опрос ВЦИОМ о счастье россиян.

