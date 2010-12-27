Эксперты оценили опрос ВЦИОМ о счастье россиян

Стало известно, что своим мнением поделилось более 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет.

Спецалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что чаще всего положительный ответ наблюдается у тех, у кого есть семейные отношения (29%).

Эксперты с телеграм-канала "Мейстер" подсчитали, что исследование проводится с 1990 года, с 2009-го - дважды в год. В 1990-м счастливы были 44%. С 2012 года доля счастливых россиян превышает 75%. "Секрет счастья" и главные критерии состоят всего из четырех главных компонентов: это семья, здоровье свое и близких, хорошая работа и дети.

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