Эксперты оценили опрос ВЦИОМ о счастье россиян

Спецалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что чаще всего положительный ответ наблюдается у тех, у кого есть семейные отношения (29%).
Эксперты с телеграм-канала "Мейстер" подсчитали, что исследование проводится с 1990 года, с 2009-го - дважды в год. В 1990-м счастливы были 44%. С 2012 года доля счастливых россиян превышает 75%. "Секрет счастья" и главные критерии состоят всего из четырех главных компонентов: это семья, здоровье свое и близких, хорошая работа и дети.
Фото: Pixabay
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