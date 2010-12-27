Больше 80% жителей России считают себя счастливыми

Они довольны своим положением, здоровьем и работой.

ВЦИОМ: Более 80% россиян считают себя счастливыми. Чаще всего положительный ответ наблюдается у тех, у кого есть семейные отношения (29%). На втором месте у счастливых людей - собственное здоровье и состояние близких (22%). На третьей позиции жители страны отмечают наличие хорошей работы (13%), далее - дети (12%).

Еще 17% считают себя "скорее" или "определенно" несчастными. Такими людей делают материальные трудности (15%), обстановка в стране (10%) и плохое здоровье (5%). Почти 48% опрошенных считают, что в их окружении примерно поровну счастливых и несчастных людей.

В исследовании участвовало более 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что большинство россиян оценивают отношения России и США в негативном ключе.