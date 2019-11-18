Аналитики узнали отношение местного населения к Америке и ее президенту.

ВЦИОМ: большинство россиян оценивают отношения России и США в негативном ключе (85%). Более половины респондентов характеризуют их как напряженные (52%). Около 20% назвали их "прохладными" и еще 13% "враждебными".

Почти 52% россиян заявили, что Кремлю следует активизировать сотрудничество с США в сфере безопасности. Опрошенные надеются на укрепление культурных (47%), политических (45%) и экономических связей (42%). Еще 39% рассчитывают на взаимное сотрудничество стран в сфере образования. К президенту Америки треть россиян относятся "скорее отрицательно", еще 53% заняли нейтралитет и лишь 11% положительно относятся к Дональду Трампу.

Чаще безразличие высказывает молодежь 18-24 лет (71%), а среди старшего поколения 45-59 и 60+ лет преобладают негативные оценки (по 37%) прокомментировал социологи

Около 47% россиян считают, что взаимоотношения между государствами не изменятся в следующие несколько лет. Улучшения ждет такое же количество людей, как и ухудшение обстановки (19% против 20% соответственно).

Ранее Piter.tv писал ВЦИОМ: почти 40% россиян регулярно занимаются спортом