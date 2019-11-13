ВЦИОМ: почти 40% россиян регулярно занимаются спортом

Социологи выяснили обстоятельства, из-за которых люди уделяют или не уделяют внимание физическим нагрузкам.

Большинство россиян (70%) занимаются спортом для укрепления здоровья. Каждый пятый делает это ради улучшения фигуры (20%). Такие результаты предоставили аналитики из ВЦИОМ.

По данным организации, чаще всего в физическую деятельность вовлечены школьники от 6 до 12 лет (93%) и от 3 до 5 лет (83%). Они занимаются спортом в детских образовательных учреждениях. Среди молодежи спортом увлекается 74%. Большинство - в возрасте от 13 до 29 лет. Наименее активны в этой сфере взрослые граждане 30-59 лет (55%) и старше (54%). Систематические упражнения делают только 38%, еще 2% - только в рамках обязательных занятий.

Отказались от излишней нагрузки россияне из-за отсутствия времени. так ответили 36% опрошенных. Еще 26% отметили большую загруженность на работе и в домашних делах. Состояние здоровья останавливает от спорта 25% жителей страны. А в отсутствии силы воли признались 11% респондентов.

В Москве и Петербурге 55% считают, что спортивных учреждений в городе достаточно.В регионах показатели ниже, довольными количеством специальных заведений остаются только 42% россиян.

Ранее Piter.tv писал о том, что ВЦИОМ назвал главные страхи россиян.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Sikana English, VICE News, Channel 4, LEKI