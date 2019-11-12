Социологи опубликовали рейтинг того, что чаще всего волнует россиян.

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян. На первом месте у жителей страны находится тревога, связанная с социальной несправедливостью. Сейчас этот показатель равен 68%, но по сравнению с январем он сократился на 4%. Чаще всего данный страх характерен для возраста от 45 лет и старше (72%) и от 35 до 44 лет (69%).

На второй позиции - угроза возможного риска снижения доходов (63%). Этот показатель упал на 5%. Он преобладает среди россиян в возрасте от 45 до 79 лет (71%).

На третьем месте страх не получить бесплатную медицинскую помощь (58%), Таких граждан страны сократилось на 3%.

Ранее Piter.tv публиковал исследование по главным страхам россиян по результатам опроса "Левада-центра".

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv