Социологи назвали главные страхи россиян

В первую очередь россиян волнует здоровье близких людей.

Россияне больше всего боятся за здоровье своих детей и родителей. Показатель достиг отметки в 61%. Для 42% опрошенных основным страхом осталась война, еще 31% переживают о бедности.

Главной причиной страхов россияне считают стихийные бедствия (22%), лишение сбережений (18%). Также жителей страны пугает возможность остаться без работы. Так ответили 16% опрошенных

Данные собрали специалисты "Левада-центра" за сентябрь-октябрь 2019 года. В социологическом опросе поучаствовало более 1,6 тысяч совершеннолетних граждан страны. Эксперты изучили ответы россиян из 137 населенных пунктов.

Ранее Piter писал о том, что опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян принимают витамины.

Видео: YouTube/Bloomberg , PBS NewsHour