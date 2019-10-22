Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян принимают витамины

За последний год россияне чаще всего принимали комплекс витаминов или мильтвитамины.

Половина россиян принимают витамины или минеральные вещества при ухудшении здоровья и по рекомендациям врача, показал опрос ВЦИОМ. При этом 12% опрошенных пьют витамины в течение года, 13% – 3-4 раза в год и 23% – 1-2 раза в год.

Среди тех, кто принимает витамины и минералы эпизодически, 55% граждан в возрасте от 25 до 34 лет, среди тех, кто принимает их постоянно, 3% респондентов от до 24 лет и 20% тех, кто старше 60 лет.

Среди опрошенных, 64% россиян считают, что все полезные минералы и витамины можно получать при сбалансированном питании. При этом 32% придерживаются мнения, что полезных веществ в пище недостаточно и необходимо дополнительно употреблять витамины.

За последний год россияне чаще всего принимали комплекс витаминов или мильтвитамины (13%), витамины группы В - 11%, Омега или Омега 3 – 9%.

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