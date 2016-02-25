Советы терапевта: как побороть осенний авитаминоз и не простудиться

В осенний сезон стоит особенно обратить внимание на свое здоровье. Как предостеречь себя от простуды и гриппа - рассказал врач терапевт, гастроэнтеролог Петербурга Константин Саладин.
Если вы боитесь простудиться, то надо получать большое количество микро- и макроэлементов, т.е. ваш рацион должен быть максимально разнообразным, максимально качественным и если вы сами считаете,что чего-то вам не хватает - рекомендую обратиться к специалисту, который подберет комплекс, который будет подходить именно вам.
Константин Саладин, врач терапевт, гастроэнтеролог Петербурга
Как не простыть:
- одеваться по погоде
- минимум полчаса в день на свежем воздухе
- сбалансированное питание - фрукты, овощи, злаки, рыба
- витаминотерапия
- закаливание
- спорт
- адекватное количество жидкости
Надо делать упор на витамин С в достаточной дозе, потому что он обладает отличной антиоксидантной активностью - профилактика заболеваний дыхательного тракта, простудные заболевания - также витамины группы B. Потому что он укрепляют нашу имунную систему.
Константин Саладин, врач терапевт, гастроэнтеролог Петербурга
Видео и фото - PITER.TV
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