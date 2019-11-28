Роскачество нашло пестициды в детском яблочном пюре

Однако, это не повлияло на конечное качество продуктов.

Специалисты Роскачества проверили 24 марки детского яблочного пюре и выявили следы пестицидов в десяти образцах. При этом , всё равно всю продукцию признали безопасной. Результаты исследования опубликовали на сайте Роскачества.

Всего эксперты проверили 12 российских марок, 2 торговые марки из Испании, пять из Белоруссии по одному бренду из Сербии, Латвии, Шотландии, Чехии, Польши. Цена пюре варьируется от 10,32 до 104,79 рубля за 100 граммов.

В Роскачестве отметили, что российскими законами не нормируется содержание пестицидов, именно поэтому продукция считается безопасной. Также ни в одном пюре не нашли подсластителей, консервантов, синтетических красителей.

Роскачество дало советы по выбору рыбы и икры.