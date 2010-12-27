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Роскачество дало советы по выбору рыбы и икры
Сегодня, 10:47
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lesjasap

Роскачество дало советы по выбору рыбы и икры

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Потребителям рассказали, на что следует обращать внимание при выборе морских биоресурсов.

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать рыбу и икру. Прежде всего покупателям необходимо проверить температуру в холодильнике продавца. Чаще всего рыбная продукция портится из-за нарушения температурного режима. 

В случае с замороженной рыбой показатель не должен превышать -18 градусов. Важна и замороженная корочка: она должна быть равномерной толщины и не отставать при постукивании. Следует избегать повторной заморозки. Определить ее можно по мутным глазам рыбы, поврежденному хвосту и плавникам. Для икры достаточно будет предел в -4 или -6 градусов, а банка не должна быть вздутая.

Срок годности икры - около 12 месяцев, рыбы - от 3 до 10 месяцев.Это зависит от конкретного вида биоресурсов.

Ранее Piter.tv писал о том, что Роскачество назвало лучшие мессенджеры в России.

Фото: Pixabay.com


 

Теги: икра, роскачество, рыба
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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