Роскачество дало советы по выбору рыбы и икры

Потребителям рассказали, на что следует обращать внимание при выборе морских биоресурсов.

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать рыбу и икру. Прежде всего покупателям необходимо проверить температуру в холодильнике продавца. Чаще всего рыбная продукция портится из-за нарушения температурного режима.

В случае с замороженной рыбой показатель не должен превышать -18 градусов. Важна и замороженная корочка: она должна быть равномерной толщины и не отставать при постукивании. Следует избегать повторной заморозки. Определить ее можно по мутным глазам рыбы, поврежденному хвосту и плавникам. Для икры достаточно будет предел в -4 или -6 градусов, а банка не должна быть вздутая.

Срок годности икры - около 12 месяцев, рыбы - от 3 до 10 месяцев.Это зависит от конкретного вида биоресурсов.

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