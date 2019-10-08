Роскачество назвало лучшие мессенджеры в России

К использованию специалисты рекомендовали 14 из 49 мессенджеров, так как они собрали более четырех баллов.

Роскачество протестировало мессенджеры (24 для Android и 25 для iOS), которые позволяют пользователям не только списываться, но и созваниваться. Все приложения тестировали по 68 параметрам. Об этом сообщили на сайте Роскачества.

К использованию специалисты рекомендовали 14 из 49 мессенджеров, так как они собрали более четырех баллов. Небезопасных приложений специалисты не выявили, но у некоторых мессенджеров, как выяснилось, нет сквозного шифрования.

Самыми функциональными стали "ТамТам", ICQ и "Mail.ru Агент", самыми удобными — Messenger (Facebook) для iOS и Threema, "ВКонтакте" и Skype для Android.

Лидерами по совокупности всех критериев стали Skype, WhatsApp, Viber для iOS и WhatsApp, Vibe для Android.

Ранее в Роскачестве протестировали 23 новых телефона.

Видео: YouTube/ Data Is Beautiful, Android Police, TechReviewPro, Karl Conrad