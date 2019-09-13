В Роскачестве протестировали 23 новых моделей телефонов

Рейтинг по-прежнему возглавляет Samsung Galaxy S10+.

Специалисты Роскачества совместно с ICRT обновили рейтинг самых популярных смартфонов. Список пополнился 23 новыми моделями. Об этом пишут "Известия".

Всего в настоящий момент Роскачество протестировало 474 модели смартфонов. При этом 106 из них уже вышли из продажи. Лидером рейтинга с лета 2019 года остается Samsung Galaxy S10+. Также лидирующие позиции в топе занимают еще две новинки от Samsung: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Кроме того, в рейтинг вошли модели OnePlus 7 и 7 Pro, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, а также Oppo Reno, Google Pixel 3a и 3a XL, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80.

В ближайшее время Роскачество исследует смартфоны Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Презентация этих телефонов состоялась на этой неделе.

Ранее Роскачество дало советы по распознаванию фейковых отзывов о товарах в интернет-магазинах.

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