Роскачество дало советы по распознаванию фейковых отзывов о товарах в интернет-магазинах

Специалисты порекомендовали с осторожностью относиться к некоторым комментариям.

Специалисты Роскачества дали рекомендации по распознаванию фейковых отзывов о товарах в интернет-магазинах. Эксперты рассказали, на что стоит обращать внимание в первую очередь. Советы опубликованы на официальном сайте организации.

Так, пользователям интернета стоит настороженно относиться к наличию восторженных слов и рекламных призывов "убедитесь сами". Также должны вызывать сомнение многократное упоминание названия компании, отсутствие деталей и наличие исключительно общих фраз о товаре или услуге. Переполненность фактами, которые обычный покупатель не запомнил бы или не мог знать, и похожесть нескольких отзывов друг на друга тоже являются признаками фейковых отзывов.

Кроме того, Роскачество посоветовало с осторожностью относиться к отзывам, опубликованным на сайте компании. Они зачастую пишутся и модерируются сотрудниками организации. Всегда нужно обращать внимание только на факты и детали и отбрасывать в сторону эмоции и оценочные суждения.

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Видео: YouTube / CBC News