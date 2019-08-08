  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:50
1262
nastya960
Код вставки плеера

Роскачество назвало лучшие мобильные приложения сотовых операторов

0 0

Специалисты исследовали функциональность, надёжность, производительность, информативность, удобство пользования.

Центр цифровой экспертизы Роскачества определил лучшие мобильные приложения сотовых операторов. В обзор вошли по девять приложений для iOS и Android, которые помогают управлять тарифами и услугами. Самое большое количество баллов среди iOS-приложений набрал "Мой Билайн", а на Android — "Мой Tele2".

Специалисты исследовали функциональность, надёжность, производительность, информативность, удобство пользования.

По функциональности лучшим стал "Мой МТС" (5,0 — для iOS и Android. Самыми удобными эксперты назвали "СберМобайл" (4,58 из 5) и "Тинькофф Мобайл" (4,51 из 5).

Роскачество: "Заклейка камеры уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены".

Видео: YouTube/ Gadget Gig

Теги: мобильный оператор, приложение, роскачество
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии