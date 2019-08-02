Роскачество: "Заклейка камеры уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены"

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества подготовили рекомендации, как обезопасить свой компьютер и смартфон.

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества подготовили рекомендации, как обезопасить свой компьютер и смартфон от хакеров. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Специалисты напомнили о важности установки на компьютере антивируса и обновленного ПО. Также в Роскачестве посоветовали заклеивать камеру и микрофон на то время, когда они не используются. Заклеить можно изолентой, скотчем или шторкой.

Вынуждены констатировать, что, действительно, заклейка камеры и микрофона - уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены". Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества

По словам экспертом, смартфоны так почти всегда шпионят за своими владельцами. Это происходит даже при отключении камеры и микрофона.

Ранее эксперты Роскачества назвали лучшие фотоаппараты.

Видео: YouTube/ COREY TECH

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