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Эксперты Роскачества назвали лучшие фотоаппараты

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Всего было изучено 98 моделей фотоаппаратов. Из них 55 – беззеркальные со сменной оптикой, 30 – зеркальные, 10 – компактные и 3 – псевдозеркальные.

Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний провело исследование фотоаппаратов. Результаты исследований опубликованы на сайте организации.

Всего было изучено 98 моделей фотоаппаратов. Из них 55 – беззеркальные со сменной оптикой, 30 – зеркальные, 10 – компактные и 3 – псевдозеркальные.  Среди беззеркальных лучшими стали Nikon Z6 и Z7, Sony Alpha 7 III. Высокую оценку за съемку на улице при ярком освещении и за портретную съемку получили все исследуемые модели в данной категории.

Среди зеркальных камер лучшими стали Canon, Nikon и Pentax. По качеству съемки в автоматическом режиме лидер - Canon EOS 77D.

Лучшей компактной моделью, или "мыльницей" является Fujifilm X100 °F. Сильной стороной этого аппарата являются стабилизация изображения и качество съемки улицы при дневном освещении. Среди псевдозеркальных фотоаппаратов высшие оценки получила модель Sony Cyber-shot DSC-RX10 Mark 4.

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Видео: YouTube/ Настоящее Время

Теги: рейтинг, роскачество, фотоаппарат, фотографии
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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