Роскачество назвало лучший детский стиральный порошок

Специалисты проверили образцы 22 торговых марок по 44 показателям качества и безопасности.

Специалисты Роскачества назвали лучший детский стиральный порошок. В исследовании принимали участие образцы 22 торговых марок. Их проверяли по 44 показателям качества и безопасности. Результаты опубликованы на официальном сайте организации.

Эксперты проверили порошок из России, Германии, Белоруссии, Австралии, Израиля, Испании, США и Южной Кореи. Среди исследуемых брендов были такие, как "Умка", Tide, Babyline, "Ушастый нянь", Amway home и другие.

Результаты показали, что все образцы соответствуют обязательным требованиям безопасности. Эти порошки не вызывают аллергии, не раздражают слизистую глаз и кожу, а также не вызывают интоксикации и не нарушают обмен веществ.

В соответствии с ГОСТом в порошке не должно быть более 17 % фосфорнокислых соединений. Все проверенные бренды соответствовали этому требованию.

С удалением белковых и пигментно-масляных пятен лучше всего справились средства "Аистенок", "Ушастый нянь", Free Time, Meine Liebe и Tide. Лучше всего сохраняют цвет после 15 стирок при температуре 40 градусов порошки марок "Аистенок", "Весенняя нежность", "МАРА", "Ушастый нянь" и другие.

Меньше всего пены, которая влияет на качество стирки в машине, образуют средства "Аистенок", "Досенька", "Умка", Garden, Molecola и Tobbi Kids.

По результатам всех испытаний лучшим детским стиральным порошком стал "Ушастый нянь". Средство этой марки соответствует всем действующим требованиям по качеству и безопасности, а также стандартам Роскачества.

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