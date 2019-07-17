В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать арбуз

В первую очередь стоит обратить внимание на место покупки ягоды.

Как выбрать арбуз

Специалисты Роскачества дали советы по выбору арбуза. Первым делом эксперты советуют определиться с местом покупки: стоит обратить внимание на рынки и ярмарки. Об этом пишут "Известия".

У продавца должны быть документы, указывающие на источник поступления товара и подтверждающие его качество и безопасность. Покупатель имеет право потребовать эту документацию.

При выборе арбуза в первую очередь по нему стоит постучать. Если звук глухой – арбуз перезрел, если слишком звонкий – не вызрел до конца. На ягоде не должно быть побитостей и трещин. Блестящая корочка — признак неспелого арбуза, при созревании она становится матовой. На кожуре должно присутствовать "земляное пятно", только одно и ярко-желтого цвета. Зрелый арбуз не тонет, если он это делает — значит перезрел, и из него вышел воздух.

Эксперты подчеркивают, что цвет и форма на вкус продукта не влияют. Также не нужно проверять хвостик, который высохнет в любом случае, когда арбуз доедет до места потребления. Сжимать ягоду, рассчитывая на треск, не стоит: вероятнее всего, она уже хрустнула при транспортировке.

Много белых семечек — признак, что арбуз удобрялся нитратами. Также они могут говорить о том, что производитель пытался получить товар без косточек. Применение повышенных дох азотных удобрений может привести к образованию большого количества белых и желтых прожилок в мякоти.

Ранее эксперты "Роскачества" и Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний (ICRT) назвали лучшие антивирусы для операционных систем Windows и Mac.

Видео: YouTube / Experiment at Home