Названы лучшие антивирусы для ОС Windows и Mac

Роскачество и ICRT проверили 35 программ 19 производителей.

"Роскачество" и Международная ассамблея организаций потребительских испытаний (ICRT) назвали лучшие антивирусы для операционных систем Windows и Mac. Эксперты проверили 35 программ 19 производителей. В исследовании принимали участие как платные, так и бесплатные образцы. Об этом пишут "Известия".

В частности, специалисты проверили антивирусы на способность противостоять самым свежим версиям вредоносных программ. Тестировалась работа программ в реальном времени и сканирование в режиме "по требованию". В оценке учитывалось удобство пользования и потребления ресурсов.

Так, лучшим антивирусом для Windows был признан Bitdefender Internet Security. Второе место досталось ESET Internet Security. Тройку лидеров замыкает все тот же Bitdefender Internet Security только бесплатная версия. Она почти так же хорошо защищает, однако не имеет многих полезных функций.

Среди программ для Mac эксперты выделили ESET Cyber Security Pro, Kaspersky Internet Security и Bitdefender Antivirus for Mac.

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Видео: YouTube / COREY TECH, Charaen