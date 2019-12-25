От Перми до Донецка: в СПбГАСУ проходит Всероссийский ТИМ‑Чемпионат

В этом году участвуют команды из 11 российских вузов.

В Санкт‑Петербургском государственном архитектурно‑строительном университете открылся Всероссийский студенческий ТИМ‑Чемпионат — ежегодное соревнование по информационному моделированию зданий. Финальным этапом меропрития станет защита проектов 17 ноября, после которой наградят победителей, сообщил портал "Строительный Петербург".

В состязании принимают участие сборные из 11 российских вузов. Чемпионат проходит в смешанном формате: очные команды работают на базе Образовательного центра цифровых компетенций СПбГАСУ, а дистанционные — на своих площадках в регионах. В числе городов, чьи команды представлены на чемпионате, — Москва, Пермь, Нижний Новгород, Челябинск, Воронеж, Донецк, Тюмень, Томск и Тольятти.

В 2026 году изменился формат соревнования: основную часть проектной работы участники выполняют в заочном этапе, а во время очной стадии дорабатывают уже созданные решения. Такой подход дает студентам возможность детальнее проработать отдельные разделы своих проектов.

В программе чемпионата задания по ключевым направлениям: разработка архитектурных и конструктивных решений, проектирование инженерных систем и информационное моделирование.

Ранее мы сообщали, что студенты СПбГАСУ победили во всероссийском конкурсе "ТИМ-ЛИДЕРЫ 2025/26".

Фото: пресс-служба СПбГАСУ