Аппарат получит раздвижной корпус и гибкий дисплей.

Компания Samsung запатентовала смартфон с новой конструкцией. Заявка на патент была направлена в Ведомство по интеллектуальной собственности Южной Кореи в конце прошлого года, однако документ был опубликован только сейчас. Предположительно, новый дизайн получит Galaxy S11. Об этом сообщает ресурс LetsGoDigital.

Новый смартфон получит раздвижной корпус и гибкий дисплей. В сложенном состоянии устройство будет выглядеть как обычный аппарат моноблочного типа. При необходимости пользователи смогут выдвинуть правую часть корпуса, увеличив площадь сенсорного экрана. Таким образом, смартфон будет трансформироваться в мини-планшет.

В правом верхнем углу в тыльной части аппарата расположится многомодульная камера. В телефон будет встроен симметричный порт USB Type-C.

Ранее Роскачество назвало десятку лучших смартфонов.

Анимированные фото: Samsung