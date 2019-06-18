Роскачество назвало десятку лучших смартфонов

Первые три места в рейтинге заняли модели от Samsung.

Роскачество совместно с Международной ассоциацией организаций потребительских испытаний (ICRT) составило топ-10 самых лучших смартфонов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Устройства проверялись по 231 параметру. Особое внимание уделялось качеству фото- и видеосъемки, яркости, разрешению и чувствительности дисплея и производительности смартфона. Кроме того, исследовались качество прослушивания музыки и звонков, удобство использования и прочность.

Первые три места в списке заняли модели от Samsung: Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy Note 9. В топ-10 также попали новинки от iPhone (XS Max и XS), Honor, Huawei (P30 и P30 Pro), Sony и Xiaomi.

Ранее были названы смартфоны Samsung, которые первыми получат обновление до ОС Android 10.

Видео: YouTube / Samsung