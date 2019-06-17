Названы смартфоны Samsung, которые первыми получат обновление до ОС Android 10

В списке значится 21 модель.

Инсайдеры назвали смартфоны Samsung, которые первыми получат возможность обновиться до ОС Android 10. Гигант из Южной Кореи запланировал перевести на последнюю версию 21 модель.

В списке в основном представлены аппараты из серии Galaxy A, в их числе A6s, A8s, A9 Star lite, A9 Star, A40s, A60s, A70 и A80. Кроме того, пакет обновлений получат W2019, Galaxy S Light Delux Edition, S9 Series, Note9, а также флагманские серии S10 Series и Note10 Series.

Пока неизвестно, когда владельцы этих смартфонов смогут обновить свою операционную систему. Предполагается, что это произойдет не раньше первого или даже второго квартала 2020 года.

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Видео: YouTube / Samsung