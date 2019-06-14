Samsung презентовал семиметровый телевизор

Компания Samsung объявила о расширении серии телевизоров The Wall Luxury. На InfoComm 2019 производители представили новую модель устройства с диагональю 292 дюйма (почти 7,5 м).
В телевизор встроена технология MicroLED, благодаря которой срок службы светодиодов, теперь равен 100 тысячам часов. Разрешение матрицы составляет 8К, пиковая яркость — 2000 кд/кв. м, а кадровая частота — 120 Гц. При этом толщина устройства всего 3 см.
Отмечается, что дисплей оборудован движком под названием Quantum Processor Flex. Он обеспечивает оптимизированное качество изображения, а также использует искусственный интеллект и машинное обучение.
Новинка поступит в продажу в июле 2019 года.
Ранее Samsung назвал дату выхода гибкого смартфона Galaxy Fold.
Видео: YouTube / Samsung
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