Названа дата выхода гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold

Во время тестового режима первые пользователи выявили проблемы с дисплеем.

Стала известна дата выхода гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold. Информацию опубликовал в своем Twitter инсайдер Мукул Шарма.

Ожидалось, что устройство появится в продаже в июне 2019 года. Однако сроки пришлось перенести из-за неполадок, которые обнаружили первые пользователи в конце апреля. Журналисты и блогеры заявили, что после снятия защитной пленки экран либо чернел, либо покрывался трещинами.

Как стало известно, разработчики устраняют эту проблему. По предварительной информации Samsung Galaxy Fold должен появиться в продаже уже в июле этого года.

Видео: YouTube / Samsung